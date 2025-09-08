DAX23.762 +0,2%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl66,96 +0,7%Gold3.657 +0,8%
Aktienentwicklung

Merck Aktie News: Merck am Mittag verlustreich

10.09.25 12:05 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittag verlustreich

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 108,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
108,50 EUR -1,50 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 108,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,05 EUR aus. Bei 109,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.089 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,95 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 36,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

