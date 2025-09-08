Merck Aktie News: Merck am Mittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 108,50 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 108,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,05 EUR aus. Bei 109,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.089 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,95 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 36,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Aktie aus.

