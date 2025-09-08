Merck Aktie News: Merck stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Kurs der Merck

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 109,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 109,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 109,70 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 109,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.269 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 8,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Merck-Aktie.

