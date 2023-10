Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit Kursplus

Merck im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 157,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 157,20 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,55 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 155,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.305 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 7,38 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.302,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,75 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck verdient

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste