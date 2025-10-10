Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Freitagmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 119,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 119,60 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 119,70 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.957 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 168,25 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,68 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,33 EUR je Merck-Aktie.

