Merck Aktie News: Merck gibt am Freitagmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 150,65 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 150,65 EUR abwärts. Die Merck-Aktie sank bis auf 150,50 EUR. Bei 152,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 52.544 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,62 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 135,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 195,63 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie fester: Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis - Ergebnis dennoch über Erwartung

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone