Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,7 Prozent auf 149,75 EUR. Bei 149,70 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.809 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 195,63 EUR je Merck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 7,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.568,00 EUR eingefahren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,53 EUR je Merck-Aktie.

