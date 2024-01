Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 144,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Merck konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 144,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 145,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 8.101 Stück.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 7,25 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 188,57 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Investment-Tipp Merck-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer