Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag kaum verändert

Die Aktie von Merck hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 134,85 EUR bewegte sich die Merck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 134,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 136,10 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 133,90 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 134,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 86.116 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 23,81 Prozent niedriger. Am 11.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,90 EUR ab. Mit Abgaben von 0,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,14 EUR an.

Am 14.11.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,74 EUR je Merck-Aktie.

