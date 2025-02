Merck Aktie News: Merck am Vormittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 134,25 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 134,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 133,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 24.426 Stück.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 31,84 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.02.2025 (133,90 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,26 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 183,14 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,70 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 5,27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

