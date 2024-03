Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 154,55 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 154,55 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 154,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.745 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 176,75 EUR markierte der Titel am 07.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2022 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 182,67 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,59 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

