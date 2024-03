Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Montagvormittag ins Plus

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 157,45 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 157,45 EUR nach oben. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 157,55 EUR zu. Mit einem Wert von 156,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.625 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 176,75 EUR markierte der Titel am 07.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 17,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 182,67 EUR je Merck-Aktie an.

Am 09.11.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,59 EUR je Merck-Aktie.

