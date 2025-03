Merck Aktie News: Merck am Nachmittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 134,50 EUR an der Tafel.

Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 134,50 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 136,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 133,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 187.495 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,60 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2025 bei 132,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 1,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 180,57 EUR aus.

Am 06.03.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,39 EUR je Merck-Aktie.

