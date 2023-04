Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Merck 175,05 EUR

Die Merck-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 176,20 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 176,55 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 175,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 175,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.520 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 13,12 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 153,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 212,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,06 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 5.805,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.213,00 EUR umgesetzt.

Die Merck-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 16.05.2024 dürfte Merck die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,78 EUR im Jahr 2023 aus.

