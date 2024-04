Merck Aktie News: Merck gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 152,85 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 152,85 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,10 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 109.765 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 174,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 134,30 EUR fiel das Papier am 13.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 12,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,83 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

XETRA-Handel: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag