Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 150,10 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 150,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 149,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 150,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.429 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 174,00 EUR erreichte der Titel am 13.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 15,92 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 10,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,83 EUR an.

Merck veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,90 Prozent zurück. Hier wurden 5.173,00 EUR gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

