Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 112,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 112,80 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 114,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 113,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79.174 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 2,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,57 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 06.03.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,35 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,23 Mrd. EUR umsetzen können.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

