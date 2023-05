Merck Aktie News: Merck reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Merck 165,00 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 2,3 Prozent auf 164,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 165,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.573 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 18,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 153,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 212,70 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.805,70 EUR gegenüber 5.213,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 11.05.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.05.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,60 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

