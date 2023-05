Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Merck 164,65 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 161,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 162,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.549 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 25,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (153,10 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,70 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.805,70 EUR – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.213,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Merck am 11.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.05.2024 dürfte Merck die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,60 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA