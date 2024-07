Merck Aktie News: Merck tendiert am Donnerstagmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 150,15 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 150,15 EUR nach oben. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,75 EUR an. Bei 150,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 33.056 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 11,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,34 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 184,86 EUR.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,70 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich