Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 164,75 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 164,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 164,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.278 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.293,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,80 EUR im Jahr 2023 aus.

