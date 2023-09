Merck Aktie News: Merck tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 164,55 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 164,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 165,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 164,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 165,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.904 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,60 EUR am 10.07.2023. Mit Abgaben von 11,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,64 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.302,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,76 EUR je Aktie aus.

