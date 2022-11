Merck Aktie News: Merck wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Merck-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 176,30 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 173,55 EUR nach. Mit einem Wert von 179,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146.134 Stück gehandelt.

Bei 231,50 EUR markierte der Titel am 30.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 23,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 153,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 212,09 EUR.

Am 10.11.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,24 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.805,70 EUR im Vergleich zu 4.870,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Merck-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.03.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,29 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

