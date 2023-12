Merck Aktie News: Merck am Mittag mit negativen Vorzeichen

Merck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 141,40 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 141,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 141,15 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.897 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 30,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 135,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,75 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,47 EUR je Aktie belaufen.

