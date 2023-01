Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag leichter

Um 12:22 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 198,00 EUR ab. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 197,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,80 EUR. Zuletzt wechselten 88.984 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 29,33 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 213,60 EUR.

Am 10.11.2022 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,24 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 5.805,70 EUR gegenüber 4.973,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2022 10,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Moderna-Aktie: Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

Merck-Aktie klettert auf Hoch seit April 2022

Merck-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA