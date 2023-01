Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Merck-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 201,30 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 201,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 200,80 EUR ein. Bei 201,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.121 Merck-Aktien.

Bei 203,70 EUR markierte der Titel am 12.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 1,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (153,10 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 213,60 EUR an.

Merck gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.973,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Moderna-Aktie: Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

Merck-Aktie klettert auf Hoch seit April 2022

Merck-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA