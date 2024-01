Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 144,10 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 144,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 144,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 35.521 Stück.

Am 12.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 201,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 6,80 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 188,57 EUR an.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 07.03.2024 gerechnet. Am 06.03.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,48 EUR im Jahr 2023 aus.

