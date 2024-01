Notierung im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

12.01.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 145,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 145,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 145,30 EUR. Bei 142,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105.568 Merck-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 201,80 EUR erreichte der Titel am 12.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,51 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 188,57 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Am 06.03.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge

