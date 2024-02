Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 151,90 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 151,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 151,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,00 EUR. Zuletzt wechselten 43.582 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 189,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,59 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Merck-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,39 EUR je Aktie belaufen.

