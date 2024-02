Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 152,80 EUR.

Das Papier von Merck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 152,80 EUR. Bei 153,40 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 2.400 Stück.

Bei einem Wert von 189,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,92 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,43 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,12 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,39 EUR fest.

