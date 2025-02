Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Merck

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 133,45 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 133,45 EUR ab. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 132,80 EUR. Bei 134,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 92.473 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. 32,63 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 132,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 183,14 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,27 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,17 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

SpringWorks-Anleger knüpfen an Kurssprung an, Merck-Aktie unsicher: Merck KGaA bestätigt Übernahmegespräche mit SpringWorks

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Plus