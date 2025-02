Merck Aktie News: Merck gibt am Mittwochvormittag nach

So entwickelt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 133,85 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 133,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 133,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.984 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 133,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 0,37 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,14 EUR.

Am 14.11.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,27 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,17 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

