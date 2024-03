Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 158,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 158,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 157,80 EUR. Bisher wurden heute 8.238 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 176,75 EUR erreichte der Titel am 07.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 15,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 182,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 09.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,59 EUR im Jahr 2024 aus.

