Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 133,70 EUR ab.

Die Merck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 133,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 131,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 134,75 EUR. Bisher wurden heute 144.403 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 32,39 Prozent zulegen. Bei 131,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,57 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,33 EUR je Merck-Aktie belaufen.

