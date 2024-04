Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 153,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 153,80 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 154,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 33.018 Stück.

Am 07.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit Abgaben von 12,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,12 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR im Vergleich zu 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags

Schwacher Handel: DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone