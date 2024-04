Merck Aktie News: Merck gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 154,55 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 154,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 155,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,20 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 89.420 Aktien.

Am 07.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 11,55 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 13,10 Prozent sinken.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.805,70 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.173,00 EUR.

Merck wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Merck.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags

Schwacher Handel: DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone