Merck Aktie News: Merck am Montagmittag freundlich

Das Papier von Merck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 169,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 170,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.988 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 19,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,78 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 208,70 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. Das EPS lag bei 2,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,51 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

