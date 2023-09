Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 158,30 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 158,30 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 158,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 165,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 162.093 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,11 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 145,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,63 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 5.302,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

