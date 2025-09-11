Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 107,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 107,90 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Bei 108,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 107,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,15 EUR. Zuletzt wechselten 1.137 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 EUR je Merck-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

