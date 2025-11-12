DAX24.323 +1,0%Est505.783 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,54 -1,0%Gold4.128 ±0,0%
Aktienkurs im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Mittag im Plus

12.11.25 12:04 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 114,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
114,80 EUR 2,00 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 114,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 115,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.771 Merck-Aktien.

Bei 154,65 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 147,29 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,43 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktie von Merck KGaA im Fokus: Analysten erwarten schwächeres Ergebnis im dritten Quartal

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bildquellen: Merck KGaA

