So bewegt sich Merck

Merck Aktie News: Merck zieht am Mittwochvormittag an

12.11.25 09:22 Uhr
Merck Aktie News: Merck zieht am Mittwochvormittag an

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 113,30 EUR.

Merck KGaA
113,65 EUR 0,85 EUR 0,75%
Die Merck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 113,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 114,00 EUR. Bei 113,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 7.267 Merck-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,12 Prozent.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,29 EUR aus.

Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Merck BuyUBS AG
29.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

