Merck Aktie News: Merck zieht am Mittwochvormittag an

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 113,30 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 113,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 114,00 EUR. Bei 113,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 7.267 Merck-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,12 Prozent.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,29 EUR aus.

Am 07.08.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktie von Merck KGaA im Fokus: Analysten erwarten schwächeres Ergebnis im dritten Quartal

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse