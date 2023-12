Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 136,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 136,50 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 136,05 EUR. Bei 141,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 391.204 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 135,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 1,10 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 09.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

