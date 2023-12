Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 140,25 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 140,25 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,10 EUR nach. Bei 141,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.361 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,00 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,74 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,75 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.805,70 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Merck.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

