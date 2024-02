Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Vormittag auf rotes Terrain

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 151,95 EUR nach.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 151,95 EUR. Bei 151,70 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 151,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 1.740 Stück.

Am 14.02.2023 markierte das Papier bei 189,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 24,61 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,43 EUR je Merck-Aktie an.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.173,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.805,70 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,39 EUR je Merck-Aktie.

