Merck Aktie News: Merck am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 136,30 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 136,30 EUR. Bei 136,95 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 135,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.781 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 22,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 132,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 2,57 Prozent sinken.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,14 EUR für die Merck-Aktie.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,17 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,74 EUR im Jahr 2024 aus.

