Merck Aktie News: Merck am Mittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 159,55 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 159,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 159,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 34.591 Stück.

Am 07.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,78 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,83 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 184,17 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.173,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.805,70 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

