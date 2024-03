Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 160,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 160,30 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 160,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 161,65 EUR. Bisher wurden heute 5.508 Merck-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,75 EUR erreichte der Titel am 07.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 10,26 Prozent Luft nach oben. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 184,17 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 5.173,00 EUR, gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,90 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,57 EUR je Merck-Aktie belaufen.

