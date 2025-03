Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 134,10 EUR ab.

Die Merck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 134,10 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 133,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,00 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 29.609 Aktien.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. 31,99 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 1,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 06.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 9,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

