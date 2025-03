Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 134,45 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 134,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 134,55 EUR. Bei 134,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.920 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 31,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2025 Kursverluste bis auf 131,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 2,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,57 EUR.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,33 EUR je Aktie.

