Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 155,30 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 155,30 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 155,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.658 Merck-Aktien.

Am 07.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 11,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 13,52 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 186,83 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,83 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,23 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Merck dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 EUR je Merck-Aktie belaufen.

