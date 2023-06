Merck Aktie News: Merck zieht am Dienstagvormittag an

Aktien in diesem Artikel Merck 169,30 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,4 Prozent auf 169,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 169,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,85 EUR. Zuletzt wechselten 2.259 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 9,73 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 208,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 11.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR erwirtschaftet worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

